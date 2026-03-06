Особенности иранской «благодарности»

Автор: Лейла Таривердиева

4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в посольстве Исламской Республики Иран в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей. Глава государства оставил запись в траурной книге. В разговоре с послом ИРИ он сказал, что всегда будет вспоминать свои встречи с Хаменеи во время визитов в Иран, оставившие самые лучшие впечатления.

Азербайджанский лидер был учтив, искренен и постарался донести, что Азербайджан сочувствует потерям соседа и находится рядом с иранским народом в его горе.

Не прошло и суток, как Азербайджан получил от Ирана "благодарность". Иранская "благодарность" прилетела по Нахчывану. В прямом смысле этого слова. По территории ударили четыре беспилотника, запущенных с иранской стороны. Ударили по терминалу Нахчыванского аэропорта, один упал возле школы села Шякярябад. В социальных сетях распространились видео, на которых видны последствия ударов, в том числе разрушения в здании аэропорта, сообщается о ранении четырех гражданских лиц. В связи с угрозой был эвакуирован ряд учебных заведений - Нахчыванская международная Кембриджская школа и Нахчыванский институт учителей, а также некоторые расположенные поблизости детские сады.

Из сообщения Минстерства обороны: "Техническими средствами установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата, направленные вооруженными силами Исламской Республики Иран, были запущены в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был нейтрализован Азербайджанской армией, а другие нацелились на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотник, направленный на школу, к счастью, не достиг цели, упал и взорвался неподалеку от здания учебного заведения".

Хотелось, очень хотелось бы думать, что это случайность. Хотя случайностью можно было бы назвать один дрон. А как назвать, когда их четыре? Тем более, когда удар направляется не по случайному адресу, а по аэропорту. Аэропорты считаются стратегическими объектами и всегда входят в число первоочередных целей для поражения во время войн и конфликтов. Поэтому уже сложилось четкое ощущение, что наш неблагодарный сосед таким образом объявил войну и Азербайджану. Надеемся, что это не так, но...

Азербайджан всегда был добросовестным соседом. Президент неоднократно заявлял, что наша страна ни при каких условиях не станет плацдармом для ударов по Ирану, с территории нашей республики никогда не поднимется ни один самолет или дрон, не будет запущена ни одна ракета, нацеленная на соседа. Баку никогда не позволит вести какую-то разведывательную или прочую вредительскую деятельность против Исламской Республики. И железно держал свое слово и старался помочь, несмотря на многие проблемы, имевшиеся в отношениях.

В четверг с участием Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопаснорсти. Глава государства назвал случившееся террористическим актом и рассказал, что как раз утром 5 марта узнал, что иранская обратилась с просьбой помочь эвакуировать из Ливана посольство ИРИ. У самой дипмиссии для этого не было никаких возможностей. "Я немедленно отдал приказ оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что мы готовы за это заплатить. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в это трудное время, то когда же мы должны ее оказывать?" - сказал Президент.

На этом фоне сообщения об ударах по Нахчывану, конечно, не могли не вызвать взрыва возмущения, и можно понять главу государства, назвавшего действия иранской стороны примером великой неблагодарности, гнусными, трусливыми и бесстыдными.

Наш южный сосед не может похвастать большим количеством друзей (если они, вообще, имеются), зато недругов у него достаточно, и каждый хотел бы воспользоваться преимуществами, которые могло бы дать подключение Азербайджана к антииранским действиям. Но Азербайджан не позволял превращать себя в участника антииранских кампаний, сохраняя нейтралитет во всех ситуациях. Наши страны и наши народы исторически являются соседями, у нас много точек соприкосновения, в Иране проживает многомиллионная азербайджанская община. И самое главное - Азербайджан всегда стремился и стремится к добрососедству. Яркий тому пример - мирный процесс с Арменией, которая заслуживает совсем другого отношения за свои преступления. Баку - миротворец и созидатель, он готов идти на уступки и закрывать глаза на какие-то трения, что и делал всегда в отношениях с иранским режимом. Даже возмутительная, организованная с участием иранских спецслужб террористическая атака на азербайджанское посольство в Тегеране не привела к слому отношений. Баку постарался сбалансировать дипломатический фон и не дать разгореться вражде. При том, что это был не лучший период в отношениях двух стран, Иран как мог провоцировал северного соседа на конфронтацию, играл мускулами, бряцал оружием, пытался противопоставить Азербайджан исламскому миру, внести раскол и радикализировать азербайджанское общество. Вряд ли можно забыть и заявления из Тегерана о том, что "иранцы и армяне это один народ, живущий в разных странах". Да, было и такое.

Все это было, и немногим странам удалось бы в такой ситуации сохранить добрососедский настрой. По идее, он должен был улетучиться еще в 2020 году, когда во время продвижения освободительной Азербайджанской армии в джебраильском направлении наши военные наткнулись на незаконно введенные на территорию суверенного Азербайджана иранские подразделения. Иран фактически попытался помешать освобождению территорий Азербайджана. Об этом факте общественности стало известно намного позже, только через пару лет. Почему? Потому что в Баку не хотели, чтобы глупость и недальновидность иранских силовиков была проецирована на весь иранский народ и привела к враждебным настроениям в азербайджанском обществе. Баку всегда хотел мира, а не вражды.

Однако режим мулл не понял благих намерений Баку. Этот режим за годы существования продемонстрировал, что не способен вести адекватную политику. Результаты такой "стратегии" сегодня переживает на себе иранский народ.

Вспомним, сколько раз на территории Азербайджана "обнаруживались" то американские, то израильские базы, то некие РЛС, замаскированные под солнечные панели, и так далее. Фантазии иранской пропаганды не было предела. Все это должно было, как сказал Президент на заседании Совбеза, опорочить Азербайджан и изменить мнение наших соотечественников, живущих в Иране. Причина в том, что в Тегеране, по словам Ильхама Алиева, "прекрасно знают, что сегодня независимое азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, живущих в Иране". Это очень сильный меседж, который, несомненно, будет услышан.

Глава государства еще раз подчеркнул: "Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает. Мы защищаем и защищали нашу территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы показать свою силу против любой злой силы, и Иран не должен об этом забывать. Этот террористический акт, который они совершили, наряду со всеми другими отвратительными факторами, является примером великой неблагодарности".

В отличие от режима мулл, Азербайджан никогда не лицемерил, никогда не держал камня за пазухой и не старался ударить соседа в спину. Баку всегда был честен. Распускаемые иранскими СМИ и социальными медиа слухи о якобы наличии на территории Азербайджана военной инфраструктуры враждебных Ирану стран - чистой воды фальшивка, и в силовых кругах ИРИ об этом знают даже лучше нас самих. Такими же фейками будут стараться оправдать и атаку на Нахчыван. Хотя можно ли оправдать откровенный террор против гражданского населения (а аэропорт это сугубо гражданский объект)?

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади дал иранским СМИ короткий комментарий по поводу атаки по Нахчывану. Он заявил, что ИРИ не нацеливается на соседние страны, и пообещал, что случившееся будет расследовано. Что ж, подождем. Это расследование должно не только выявить провокаторов, но и показать, насколько центральные власти страны контролируют ее вооруженные силы.

Опять хотелось бы вернуться к теракту в посольстве Азербайджана в январе 2023 года. На заседании Совбеза Президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на тех событиях и подчеркнул, что теракт был заказан с самых высот власти, о чем говорит тот факт, что за 40 минут, в течение которого происходили события, у дипмиссии не появился н и один сотрудник службы безопасности или полиции. Что само по себе, согласитесь, уже нонсенс. Помнится, официальные структуры Ирана долго пытались выставить теракт "конфликтом на бытовой почве", якобы местью некоего "настоящего мужчины" за укрывавшуюся в дипмиссии жену. Это было настолько бредово, что Азербайджан не посчитал нужным даже комментировать подобные версии, а решительно потребовал от Тегерана провести тщательное расследование и наказать виновных. Наказание террориста, связанного со спецслужбами страны, растянулось на два года - приговор был приведен в исполнение только после смены власти в Иране.

Все эти факты не украшают лица нашего южного соседа.

Удар 5 марта по аэропорту Нахчывана вряд ли был случайным, даже если к нему не имели отношения официальные власти. В Иране прекрасно знают, что единственным путем связи Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана является воздушное сообщение. Разрушив аэропорт, муллократы фактически лишают НАР связи с Баку, изолируют и делают, как им кажется, легкой добычей. Когда-то что-то такое уже было... Когда же? Ах да, в начале 90-х годов прошлого века, когда Армения, стремясь к оккупации Нахчывана, отрезала ему пути сообщения и взяла в блокаду. Как видно, эти технологии так приглянулись муллократам, что они решили воспользоваться ими сегодня. Только вот на дворе давно уже не начало 90-х.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что МО готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Вся ответственность лежит на иранской стороне, и эти атаки не останутся без ответа, говорится в заявлении.

Завершая свое выступление на заседании Совета безопасности, Президент Ильхам Алиев сказал: "Народ Азербайджана должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "железный кулак"".

Южному соседу стоит серьезно отнестись к этому заявлению. Так же серьезно, как в Тегеране, уверены, отнеслись к предупреждению Анкары после такого же "случайного" залета на турецкую территорию. Наш южный сосед очень любит рассуждать об "угрозе" тюркского фактора и Турана. Если он будет настолько неосторожен, что вздумает расширить круг своих врагов за счет Азербайджана и Турции, ему предстоит узнать на практике, что представляет собой тюркский фактор.

Для иранской стороны будет лучше, если Баку и Анкара останутся на нейтральной позиции, и силовые ведомства Ирана должны приложить все усилия, чтобы оттуда на нашу территорию ничего больше "случайно" не залетало.