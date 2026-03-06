Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что власти Кубы могут пасть.

Как передает Day.Az, свое мнение он высказал в интервью газете Politico.

"Куба тоже падет. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку", - отметил глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что кубинским властям нужна помощь.