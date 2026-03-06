https://news.day.az/world/1820319.html

Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес Кубы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что власти Кубы могут пасть. Как передает Day.Az, свое мнение он высказал в интервью газете Politico. "Куба тоже падет. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником.