Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес Кубы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что власти Кубы могут пасть.
Как передает Day.Az, свое мнение он высказал в интервью газете Politico.
"Куба тоже падет. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку", - отметил глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что кубинским властям нужна помощь.
