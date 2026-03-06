Месси встретился с Трампом в Белом доме

Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси встретился с президентом США Дональдом Трампом во время чествования "фламинго" в Белом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, аргентинский футболист зашел в зал, принимающий мероприятие, в компании Трампа. В помещении их ждала остальная команда "Интер Майами".

Напомним, в 2025 году Месси в составе "фламинго" стал обладателем Кубка МЛС и победителем Восточной конференции МЛС.

Нападающий играет за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.