США не рассматривают наземную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность наземной операции против Ирана, подчеркнув, что Вашингтон не рассматривает такой сценарий как приоритетный.

Как передает Day.Az, в интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что вторжение в Иран было бы неэффективным шагом.

По словам Трампа, обсуждения о возможной американо-израильской наземной операции не имеют практического значения. Он отметил, что это пустая трата времени, комментируя заявления Ирана о якобы готовящемся вторжении.

Американский президент также отметил, что Иран понес серьезные потери в текущем конфликте, потеряв значительную часть своего военного потенциала, в том числе флот и другие ключевые возможности.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.