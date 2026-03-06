В Азербайджане вынесен приговор четырем лицам, обвиняемым в госизмене
Состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алиева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова был зачитан приговор.
Согласно приговору, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев приговорены к 18 годам лишения свободы, Турал Алиев и Мамед Шарифов - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Отметим, Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа путём оказания помощи представителям иностранной спецслужбы, были задержаны в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), и привлечены к следствию.
Им предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
