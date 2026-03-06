https://news.day.az/politics/1820380.html В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Молдовы В Баку началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Республики Молдова, министром иностранных дел Михаем Попшоем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана. Новость обновляется
В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана и Молдовы
В Баку началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Республики Молдова, министром иностранных дел Михаем Попшоем.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
