Бородачи всё выбирают себе главаря

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Иране все никак не могут выбрать нового верховного лидера.

Day.Az представляет публикацию:

Иранские оппозиционные ресурсы сообщают, что временный совет страны все никак не может выбрать нового верховного лидера.

То ли сложно найти следующего кандидата на удар ракетой по башке, потому что мало желающих, то ли сами выборщики попрятались в подвалах так, что не выходят на связь.

Выбирать преемника Хаменеи должны 88 человек - и до сих пор неизвестно, сколько из них вообще живы, а не отправились к своему бывшему лидеру.

Официальные иранские власти при этом продолжают издавать заявления о том, что "скоро всё будет", "вот-вот изберут". Читать эти сообщения довольно смешно - особенно если учесть, что в минувшую субботу те же иранские власти обещали, что Али Хаменеи вот-вот выступит с обращением к нации. Хаменеи к этому моменту был мертв уже 12 часов.

Автор карикатуры - HSF