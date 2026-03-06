В СГБ Азербайджана назвали имена агентов КСИР

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана раскрыла деятельность группы граждан Азербайджана, выполнявших задания лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az, задержанные Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений.

Следствие установило, что организацией этих действий занимался офицер разведывательного подразделения КСИР - полковник Али Ашгар Бордбар Шерами.

В международный розыск объявлены граждане Ирана Ясер Рахим Занки, Бейнам Рустамзаде Сахибали, Хафиз Тавассоли и Шейхзаде Саджад Мохаммад Сати Софи Эвад. Их подозревают в сборе разведданных и подготовке террористических действий с целью дестабилизации ситуации в Азербайджане.

Суд уже вынес приговор четырем фигурантам дела: Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов получили по 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля. Эльвину Ахмедову вменяют незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Для них суд избрал меру пресечения в виде ареста.