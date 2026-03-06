В Лондоне задержали группу подозреваемых в шпионаже на Иран

Британская полиция задержала четырех человек по подозрению в шпионаже в интересах Ирана. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Четыре человека были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Ирана в отношении мест и лиц, связанных с еврейской общиной в районе Лондона", - сказано в сообщении.

Сообщается, что один из задержанных является гражданином Ирана, а трое имеют двойное британско-иранское гражданство. Возраст арестованных мужчин составлял от 22 до 55 лет.

Также еще шесть человек были арестованы за возможное содействие злоумышленникам.