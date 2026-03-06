https://news.day.az/politics/1820439.html Эстония осудила удар Ирана по территории Азербайджана Иранские атаки беспилотников против Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, являются вопиющим нарушением международного права и суверенитета государств. Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Эстония осудила удар Ирана по территории Азербайджана
Иранские атаки беспилотников против Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, являются вопиющим нарушением международного права и суверенитета государств.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, подобные безрассудные действия против стран региона недопустимы и должны прекратиться.
"Эстония выражает солидарность с Азербайджаном и поддерживает мир и безопасность в регионе", - написал министр.
