Завершен прием документов в вузы и ссузы

Завершился прием документов в высшие учебные заведения, а также в учреждения среднего специального образования на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования. Как передает Day.Az, документы для участия в экзаменах представили как выпускники текущего года, так и прошлых лет.
Сообщается, что прошли регистрацию 133 320 абитуриентов.
