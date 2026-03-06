Завершен прием документов в вузы и ссузы

Завершился прием документов в высшие учебные заведения, а также в учреждения среднего специального образования на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Day.Az, документы для участия в экзаменах представили как выпускники текущего года, так и прошлых лет.

Сообщается, что прошли регистрацию 133 320 абитуриентов.