Совет старейшин Азербайджана осудил атаку Ирана на Нахчыван

5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран с использованием беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики - в частности, на Международный аэропорт Нахчывана, среднюю общеобразовательную школу и другие объекты гражданской инфраструктуры. Эти действия, как и у всего азербайджанского общества, вызвали серьёзную обеспокоенность и глубокое возмущение у членов Совета старейшин Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета старейшин Азербайджана.

"Данный инцидент является крайне опасным и недопустимым шагом, открыто противоречащим нормам международного права, принципу уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также фундаментальным правилам межгосударственных отношений. Совет старейшин Азербайджана решительно осуждает этот вероломный акт и расценивает его как очередную провокацию, направленную против независимого азербайджанского государства. Нацеливание на гражданские объекты - международный аэропорт, образовательные учреждения и другую гражданскую инфраструктуру - является действием террористического характера и непростительным преступлением против нашего государства, а также против принципов человечности и международного права.

С сожалением отмечаем, что данный инцидент не является первым враждебным шагом Ирана, направленным против Азербайджана. Все мы хорошо помним, что некоторое время назад в результате террористического акта, совершённого против посольства Азербайджана в Тегеране, один сотрудник дипломатической миссии погиб, а другой получил тяжёлые ранения. Подобные акты наносят серьёзный удар по миру в регионе, взаимному доверию и здоровому развитию межгосударственных отношений.

Совет старейшин Азербайджана заявляет, что Азербайджан всегда привержен принципу выстраивания добрососедских отношений и сотрудничества в атмосфере взаимного уважения и доверия. Политика, проводимая нашим государством, служит укреплению стабильности в регионе, обеспечению безопасности и расширению взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан никогда не допускал использования своей территории против других государств и не допустит этого впредь. Вместе с тем Совет старейшин Азербайджана заявляет, что независимое азербайджанское государство решительно настроено обеспечить защиту своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан. Азербайджанский народ, как и на протяжении всей своей истории, и сегодня способен, сплотившись вокруг своего государства, проявить несокрушимую волю перед лицом любых угроз.

Мы полностью поддерживаем решительную позицию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева по данному вопросу и высоко оцениваем все политические, дипломатические и правовые шаги, предпринимаемые нашим государством. Мы полностью уверены в мерах, принимаемых Вооружёнными силами Азербайджана и государственными структурами безопасности по обеспечению безопасности нашей страны.

Совет старейшин Азербайджана призывает Исламскую Республику Иран обеспечить немедленное установление лиц, ответственных за этот акт нападения, и их привлечение к ответственности, дать официальные разъяснения азербайджанскому государству и принести извинения. Одновременно необходимо однозначно положить конец предвзятой пропагандистской кампании против нашей страны и всем попыткам провокаций.

Мы уверены, что азербайджанский народ, опираясь на силу своего государства, национальное единство и решимость, преодолеет все трудности, а безопасность нашей страны и её национальные интересы и впредь будут надёжно защищены.

Совет старейшин Азербайджана ещё раз заявляет, что всегда будет рядом со своим народом и государством во имя защиты независимости, суверенитета и государственности нашей страны", - говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.