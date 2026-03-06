Лейла Алиева присутствовала на музыкальном спектакле «Только культура» во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся музыкальный спектакль "Только культура", посвященный памяти гениального поэта, писателя и драматурга Гусейна Джавида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовала Лейла Алиева.

Режиссер-постановщик сценического представления - Абдулгани Алиев, а авторы сценария - Афаг Васифгызы и Лала Алиева. Образ гениального поэта Гусейна Джавида воплотил в жизнь народный артист Эйюб Ягубов. В спектакле приняли участие Народный артист Мехрибан Зеки, известный музыкант Вагиф Асадов, пианистка-композитор Гюльсум Эльдарова, актеры Эльшан Аскеров, Натиг Абдуллаев, Огтай Кязимов, Эмиль Багирзаде и другие, а также хор имени Дж. Джахангирова и Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева.

Музыкальное представление включало трогательные фрагменты сцен, отражающие жизнь и творчество драматурга, трогательную историю любви, отрывки из пьес и изящные лирические фрагменты. Песни в исполнении Народного артиста Эйюба Ягубова еще больше усилили художественно-эстетическую ценность представления.