Сила стратегии Президента Ильхама Алиева: Азербайджан ответит на любую угрозу

Автор: Акпер Гасанов

Надо называть вещи своими именами. И в этой связи решение Комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам квалифицировать удары беспилотников, нанесенные с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике, как гибридную атаку является полностью обоснованным. Да, речь идет не просто о военном эпизоде, а о комплексном воздействии, сочетающем военную, политическую и информационную составляющие.

Как отмечается в заявлении Комиссии, одновременно с атакой беспилотников в азербайджанском сегменте социальных сетей активизировалась информационная кампания, направленная на оправдание действий Ирана и распространение манипулятивных сообщений. Подобная синхронность свидетельствует о том, что речь идет о классическом примере гибридной операции, цель которой - посеять страх среди граждан, подорвать доверие к государственным институтам и нанести удар по международной репутации Азербайджана.

Как известно, на состоявшемся накануне заседании Совета безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что подобные враждебные действия со стороны Ирана не возникли на пустом месте. Еще летом прошлого года и в последующий период в Иране против Азербайджана выдвигались необоснованные обвинения, а контролируемые государственными структурами медиа вели масштабную клеветническую кампанию.

"Контролируемые государственными органами медиа ресурсы вели грязную клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы опорочить Азербайджан и изменить мнение наших соотечественников в Иране", - подчеркнул глава государства. Действительно, достаточно вспомнить многочисленные публикации и телесюжеты в иранских СМИ последних лет.

В частности, в эфире иранских телеканалов регулярно звучали заявления о том, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Ирана. Некоторые иранские пропагандистские ресурсы позволяли себе откровенно агрессивную риторику, включая намеки на возможность военного давления на Азербайджан. Особенно показательными были информационные кампании, сопровождавшие военные учения Ирана у границ Азербайджана в 2021-2023 годах. Тогда в ряде иранских медиа открыто звучали угрозы в адрес Баку, а также утверждения о том, что Иран "не позволит изменить геополитическую карту региона".

Подобная риторика формировала атмосферу давления и демонстративного недружественного отношения. Тем более показательным выглядит то, что даже на фоне подобной риторики руководство Азербайджана придерживалось максимально взвешенной линии. Президент Ильхам Алиев в отношениях с Ираном руководствовался старым врачебным принципом - "не навреди", исходя прежде всего из национальных интересов страны и безопасности ее граждан.

Именно поэтому, несмотря на многочисленные провокации и недружественные заявления, Азербайджан продолжал придерживаться сдержанной дипломатической линии. Показательно, что после последних событий в Тегеране именно Президент Азербайджана стал единственным главой государства в мире, который лично посетил посольство Исламской Республики Иран, чтобы выразить слова соболезнования.

Этот шаг был ярким подтверждением того, что Баку последовательно выступает за сохранение стабильности и недопущение эскалации в регионе, даже в условиях очевидного давления. А если рассматривать ситуацию в более широком стратегическом контексте, становится очевидным и другое: ключевые решения, принятые руководством Азербайджана в последние годы, существенно снизили потенциальные риски для страны.

Достаточно представить себе альтернативный сценарий. Что было бы, если бы нынешняя напряженность вокруг Ирана и возможная эскалация его противостояния с США происходили в условиях, когда около 20 процентов территории Азербайджана по-прежнему оставались бы под армянской оккупацией? Очевидно, что в таком случае неподконтрольные Баку территории могли бы превратиться в источник серьезных угроз для нашей страны.

Не исключено, что эти районы могли бы использоваться внешними силами для размещения разведывательной инфраструктуры, диверсионных групп или даже для проведения ударов по территории Азербайджана. В первую очередь под угрозой могли оказаться Гянджа, Мингячевир, Евлах, а также стратегически важные транспортные и энергетические коридоры. Особое значение имели бы риски для Мингячевирского водохранилища и энергетической инфраструктуры страны, которые могли бы стать объектами давления или атак.

Не меньшей угрозе могли бы подвергнуться и нефтегазовые коммуникации, включая трубопроводную инфраструктуру, соединяющую Азербайджан с международными рынками. В условиях регионального конфликта подобные объекты неизбежно становились бы мишенью для различных провокаций. Именно поэтому восстановление территориальной целостности Азербайджана стало не только историческим актом справедливости, но и ключевым элементом национальной безопасности страны.

Не менее важным стратегическим решением стало прекращение функционирования на территории Азербайджана Габалинской радиолокационной станции. Это решение позволило окончательно устранить фактор присутствия иностранной военной инфраструктуры на территории страны. Азербайджан также последовательно придерживается принципа недопущения размещения иностранных военных баз. Этот подход особенно актуален в условиях нынешней напряженности на Ближнем Востоке.

Сегодня мы видим, что именно наличие американских военных баз на территории ряда стран региона превращает их в мишени для атак со стороны Ирана. Военные объекты автоматически становятся элементом геополитического противостояния. На территории Азербайджана никаких иностранных военных баз нет. Однако даже это не стало гарантией отсутствия провокаций. Удар беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике со стороны Ирана стал наглядным доказательством того, что даже соблюдение Азербайджаном всех писаных и неписаных норм международной дипломатии не исключает риска агрессивных действий со стороны отдельных государств.

Эта реальность требует трезвой оценки. Азербайджан должен исходить из того, что подобные угрозы могут возникать и в будущем. Ответ на них может быть только один - дальнейшее укрепление государства. Речь идет о развитии армии, укреплении экономики и расширении международных партнерств. Именно сочетание этих факторов уже позволило Азербайджану добиться исторической победы, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность.

Сильная армия, динамично развивающаяся экономика и активная многовекторная дипломатия стали фундаментом этой победы. Эти же факторы остаются и будут оставаться основными гарантиями безопасности Азербайджана в будущем. В этом и заключается стратегическая линия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - политика, которая уже доказала свою эффективность и продолжает обеспечивать устойчивость и безопасность государства в крайне сложной геополитической среде.