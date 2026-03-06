В Габале прошли мастер-классы по исполнению на фортепиано и таре

В Габалинской городской детской художественной школе, по инициативе Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры и при поддержке Шеки-Загатальского регионального управления культуры, 4 марта состоялись мастер-классы по специальностям фортепиано и тар. В них приняли участие преподаватели и ученики музыкальных и художественных школ Габалинского и Огузского районов.

Выступившая в начале мастер-классов руководитель отдела MEMİM, заслуженный работник культуры Лала Керимова, отметила, что мастер-классы не только создают условия для повышения теоретических и практических знаний учащихся и преподавателей по соответствующим специальностям, но и важны с точки зрения освоения преподавателями современных методик обучения.

Было подчеркнуто, что такие мастер-классы способствуют повышению качества образования в музыкальных и художественных школах, находящихся в ведении министерства культуры, и повышению эффективности педагогической деятельности.

Затем Лала Керимова передала школьной библиотеке книгу "Асаф Зейналлы. Избранные произведения", выпущенную MEMİM.

Мастер-класс по специальности фортепиано провела заведующая кафедрой фортепиано, органа и клавесина Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный педагог, доктор педагогических наук, профессор Афаг Рустамова, а по специальности тар - заведующий кафедрой народных музыкальных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, заслуженный педагог, доцент Умуд Ибрагимов.

Опытные преподаватели рассказали о технике игры на музыкальных инструментах, и о том, на что следует обратить внимание при исполнении, дав свои рекомендации.

