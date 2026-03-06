МИД Марокко осудил иранские дроновые атаки на Азербайджан

6 марта 2026 года министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Нассер Бурита позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершенных 5 марта 2026 года со стороны Исламской Республики Иран в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

Он отметил, что подобные действия против территории Азербайджана являются грубым нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Министр Нассер Бурита решительно осудил дроновые атаки против Азербайджана, выразил обеспокоенность и солидарность с нашей страной.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.