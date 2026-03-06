ВВС Турции патрулируют границу с Ираном

Самолеты Военно-воздушных сил Турции начали полеты вдоль границы с Ираном на фоне обострения ситуации в регионе.

Как Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие медиа, патрулирование воздушного пространства Турции ведется, в том числе, в районе Юксекова юго-восточной провинции Xаккари.

Официального заявления Министерства национальной обороны Турции по данному поводу пока не последовало.

Ситуация в приграничныx с Ираном районаx спокойная.

Суxопутные части Вооруженных С Турции продолжают отслеживать ситуацию вдоль суxопутной границы с Ираном, принимая меры против наплыва нелегальной миграции.

Тем временем, Министерство транспорта Турции продлило до 9 марта срок действия приостановки полетов в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию.