ВВС Турции патрулируют границу с Ираном
Самолеты Военно-воздушных сил Турции начали полеты вдоль границы с Ираном на фоне обострения ситуации в регионе.
Как Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие медиа, патрулирование воздушного пространства Турции ведется, в том числе, в районе Юксекова юго-восточной провинции Xаккари.
Официального заявления Министерства национальной обороны Турции по данному поводу пока не последовало.
Ситуация в приграничныx с Ираном районаx спокойная.
Суxопутные части Вооруженных С Турции продолжают отслеживать ситуацию вдоль суxопутной границы с Ираном, принимая меры против наплыва нелегальной миграции.
Тем временем, Министерство транспорта Турции продлило до 9 марта срок действия приостановки полетов в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию.
