https://news.day.az/society/1820447.html В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег Температура воздуха в Азербайджане по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.
В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег
Температура воздуха в Азербайджане по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, начиная с 7 марта в западных районах Азербайджана и до дневных часов 9 марта ожидается неустойчивая погода, местами пройдут периодические осадки, а в горных и предгорных районах прогнозируется снег.
В отдельных районах осадки могут усилиться, уровень воды в реках повысится, а на некоторых реках Лянкярань-Астаринского региона возможны кратковременные селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре