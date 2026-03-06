В Азербайджане резко понизится температура, пойдет снег

Температура воздуха в Азербайджане по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, начиная с 7 марта в западных районах Азербайджана и до дневных часов 9 марта ожидается неустойчивая погода, местами пройдут периодические осадки, а в горных и предгорных районах прогнозируется снег.

В отдельных районах осадки могут усилиться, уровень воды в реках повысится, а на некоторых реках Лянкярань-Астаринского региона возможны кратковременные селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az