Азербайджан никому не позволит нарушить стабильность Южного Кавказа

Азербайджан с самого начала занял взвешенную и нейтральную позицию по отношению к происходящему вблизи его южных границ. Письмо соболезнования Ирану в связи с гибелью верховного лидера и мирных жителей страны тоже носило очень тонкий и дипломатичный характер. Посетив посольство ИРИ 4 марта, азербайджанский лидер оставил запись в траурной книге. Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом и сказал, что всегда будет вспоминать свои встречи с Хаменеи, имевшие место во время визитов в Иран и оставившие самые лучшие впечатления. Это был шаг, лучше любых заявлений сигнализирующий об отношении Баку к южному соседу. И что взамен?

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Азербайджан настроен на добрососедство, на сотрудничество, построенное на взаимном уважении. Наша страна, пережившая немало бед за последние более чем тридцать лет, знает цену и войне, и миру. Мы больше, чем кто-либо другой заинтересованы в мире и спокойствии в регионе. В последние несколько лет он, наконец, получил шанс на стабильное развитие, поэтому Азербайджан ни при каких условиях не станет способствовать раскачиванию ситуации. Наоборот, Баку старается гасить очаги напряженности, что мы могли наблюдать в последние годы в отношениях с тем же Ираном.

Атака дронами на Нахчыван в четверг это очень тревожный факт. Удары по Нахчывану очень возмутили нас всех. Это было нечестно. Четыре дрона были запущены по автономии. За что? Я не удивлен, что Баку отреагировал так жестко. То, что было сказано главой государства на заседании Совбеза, это не угрозы и не игра мускулами. Это предупреждение соседу от сильной страны. Азербайджан уже доказал в бою, как может защищать свой суверенитет. Мы восстановили военным путем свою территориальную целостность, решили все проблемы и сегодня занимаем важные позиции на мировой арене. Мы - страна, которая не бросается словами, а действует. И подчас непредсказуемо для внешних интересантов. Все наши соседи, включая Иран, об этом осведомлены.

Я не думаю, что приказ об атаке был дан на самом высоком уровне, но известно, что в этой стране не все так просто. Там большие проблемы с контролем, и четыре дрона, выпущенные по Нахчывану, могут быть делом рук кругов, заинтересованных в расширении конфликта и нейтрализации Азербайджана, как реальной силы в регионе. Этот статус нашей страны далеко не всех устраивает. С этим связаны клеветнические кампании в иранских медиа, распускающих слухи о якобы присутствии на нашей территории военных баз других государств. Это ложь. Баку в лице Президента неоднократно заявлял, что не позволит превратить себя в плацдарм антииранских действий. Наш лидер всегда выполняет данные обещания и стоит на своем слове.

Я не верю, что в Иране реально считают, будто в Азербайджане базируются израильские и американские военные силы. Просто эта дезинформация нужна пропаганде для определенных целей. Президент на заседании Совбеза очень четко обрисовал эту цель. Процитирую: "они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране".

Не буду комментировать. Смысл этого посыла и так ясен всем. Думаю, все, кому он был адресован, его услышали.

Сегодняшний конфликт на Ближнем Востоке может стать затяжным. Ждем развязку, которой пока не видно. Обе стороны подготовились и заявляют, что готовы идти до конца. Ситуация очень сложная, в нее могут оказаться втянуты многие страны региона. Иран бомбит нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива, а не только американские базы. Трудно сказать, как долго они будут это терпеть. В конце концов, это может привести к формированию коалиции стран Ближнего Востока. У Ирана и так немного друзей, а станет еще меньше. Особенно если будут продолжаться провокации против соседей - Турции и Азербайджана.

Посмотрим, что покажет расследование, которое обещает провести официальный Тегеран.

В любом случае, уверен, что наше государство найдет выход из любой ситуации и стабильность в регионе сохранится. У Баку есть время и возможности просчитывать ходы. Он это умеет и делает мастерски. Я не сомневаюсь, что наш лидер уже просчитал все ходы на много шагов вперед, и Азербайджан готов к любому развитию ситуации, к самому негативному сценарию. Не дай бог, чтобы такой сценарий коснулся нашей страны и Южного Кавказа. Но готовыми нужно быть.

Готовность нашей страны к любым сценариям подтверждают события 2020 года и предшествовавшая освободительной войне системная подготовка. Азербайджан вообще все делает системно и детально. И сама политика страны носит системный характер.

Азербайджан всегда выступает в качестве действующего лица, которое, образно выражаясь, держит в руках ведро воды и тушит все возможные очаги напряженности. Он миротворец. Разжигание конфликтов нам не выгодно, потому что наш регион важен и в дни войны, и в дни мира.

В случае продолжения войны - а такая вероятность почти что стопроцентная - Азербайджан и Южный Кавказ в целом станут геополитически самым выгодным регионом, коридором стабильности и безопасности для транспортной, логистической связности. Кроме того, созданный Азербайджаном самый стабильный энергетический коридор тоже проходит через наш регион.

К сожалению, в нынешней ситуации придется подождать с Зангезурским коридором. Реализацию TRIPP придется отложить до стабилизации ситуации в регионе. Иран ранее уже назвал Зангезурский коридор своей "красной линией", и в нынешней ситуации работы в этом направлении могут вызвать агрессивную реакцию. Хотя, если так посмотреть, атака на Нахъчыван не была ничем спровоцирована, никакими нарушениями "красных линий" соседа.

Сейчас самое главное для нас - сохранить стабильность в регионе, чтобы напряженность не постучалась в наши двери. Несмотря ни на что, сегодня можно говорить о том, что Южный Кавказ представляет собой пространство стабильности и безопасности. И главная заслуга в этом, конечно же, принадлежит Азербайджану. С этим никто не сможет поспорить. Именно политика и инициативы Баку являются локомотивом и формируют атмосферу в регионе.

Когда мы говорим о выверенной политике Азербайджана, мы говорим, прежде всего, о нашем лидере, Президенте Ильхаме Алиеве. Благодаря его решениям и инициативам, благодаря его дальновидности и тонкой дипломатии Южный Кавказ, всегда считавшийся проблемным регионом, превратился в зону стабильности. Правда, события 5 марта в Нахчыване могут поколебать эту уверенность, однако я думаю, что нарушить стабильного нашего региона не удастся. Стабилен регион, стабильны отношения между тремя южно-кавказскими странами, стабилен и сам Азербайджан. Последнее играет для формирования региональной атмосферы особую роль, потому что Азербайджан является ведущий страной региона, задающей тон во всем. В нашей стране лидер и народ едины. Это фактор, встречающийся в мире не так уж часто, и потому вызывающий у кого-то восхищение, у кого-то зависть.

Завистникам, которым не удалось завоевать любовь своего народа, я бы посоветовал поучиться у азербайджанского лидера. Хладнокровие в трудных ситуациях, политическая мудрость, умение принимать правильные решения и выбирать системные подходы внутри и во вне страны - это то, чему стоит поучиться.

Роль и авторитет Азербайджана неоспоримы. Обратите внимание - большинство стран обращаются по поводу эвакуации своих граждан из Ирана именно к Азербайджану. Около полутора тысяч граждан 45 государств на сегодня уже прошли через погранпункт в Астаре, и поток продолжается. То, что конфликт затянется, уже ясно всем, поэтому из Ирана выводят теперь и сотрудников дипломатических миссий, и идет этот процесс так же через азербайджанскую границу. В разы меньше людей эвакуируются через Армению и Туркменистан. Несмотря на наличие у Турции границы с Ираном, многие турецкие граждане эвакуируются из зоны боев так же через КПП в нашей Астаре. Посмотрите, даже Россия, несмотря на определенные трения в отношениях, сделала ставку в этом вопросе на Азербайджан - основная масса россиян переправляется из Ирана именно через азербайджанскую границу.

Кого-то может удивить эта ситуация. Но те, кто знаком с Азербайджаном, не станут удивляться. В Азербайджане не только безопасно, здесь также имеется налаженная инфраструктура для беспроблемной переправки иностранных граждан в свои страны. То есть все будет организовано на самом высоком уровне. Азербайджан надежен и всегда готов поддержать того, кто нуждается в помощи. На заседании Совета безопасности Президент Ильхам Алиев раскрыл очень показательный факт. Оказывается, Иран попросил Баку организовать эвакуации иранского посольства из Ливана и даже предложил оплатить самолет, который отправлен за дипломатами. На это глава государства сказал: не нужно, если мы не поможем в трудное время, то когда же мы должны помогать?

Прекрасные слова. Соседи должны помогать друг другу именно в такие трудные времена. К сожалению, мы не можем сказать того же о наших иранских соседях, которые в трудные для Азербайджана времена действовали совсем не в этом русле. И во время армянской оккупации, и в период 44-дневной войны, и в послевоенные годы. Иран, к сожалению, поддерживал Армению, а после войны стал совершенно нелогично выступать против Зангезурского коридора. Я действительно, искренне не понимаю, чем эта дорога могла угрожать безопасности Исламской Республики.

Лейла Таривердиева