Обсуждено укрепление устойчивости страхового рынка Азербайджана
Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк, председатель ЦБА Талех Кязымов провел встречу с руководством и коллективом Бюро обязательного страхования (БОС).
В рамках встречи руководство БОС представило презентацию о результатах деятельности за прошедший год, мерах по повышению эффективности механизмов обязательного страхования, а также о работе, проделанной в направлении укрепления устойчивости страхового рынка и повышения прозрачности.
Т.Кязымов поделился с руководством БОС рекомендациями по расширению аналитической и технологической инфраструктуры учреждения, а также по организации качественного и справедливого обеспечения защиты прав потребителей.
