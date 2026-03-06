Азербайджан всегда наблюдал поддержку своих глобальных проектов со стороны Молдовы

Азербайджан проводит очень активную внешнюю политику, у нас много глобальных, международных инициатив. Мы всегда наблюдали поддержку этих проектов со стороны Молдовы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

Министр отметил серьезные перспективы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной, культурной, образовательной, спортивной и молодежной политике.

"Все это - серьезные элементы нашего сотрудничества", - сказал он.

