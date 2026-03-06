Азербайджан организует очередной эвакуационный рейс из Джидды

7 марта утром из Джидды будет организован очередной эвакуационный рейс для членов дипломатических миссий из стран Ближнего Востока.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

Министр сообщил, что уже начаты переговоры с авиакомпанией Fly Dubai, и на данный момент выполнено 5 рейсов в Азербайджан.

"AZAL организовал специальный эвакуационный рейс для паломников в Саудовской Аравии, более 200 человек были эвакуированы. Из них 193 - граждане Азербайджана, а также граждане Грузии и России, среди которых есть азербайджанцы. 7 марта утром из Джидды будет организован очередной эвакуационный рейс. Планируется доставить членов дипломатических миссий из стран Ближнего Востока в Джидду, откуда их эвакуируют в Азербайджан", - сказал он.

Байрамов добавил, что количество обращений, поступивших в азербайджанские дипломатические представительства, составляет около 1000. Обращения поступили из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта.