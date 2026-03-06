Посольство Италии в Тегеране продолжит работу из Баку

Италия временно закрыла свое посольство в Тегеране и продолжит дипломатическую миссию из Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, около 50 сотрудников посольства уже пересекли границу Азербайджана.

"В целях безопасности мы закрыли итальянское посольство в Тегеране. Группа примерно из 50 итальянцев во главе с послом Италии в Иране уже пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжим поддерживать дипломатические отношения с Тегераном для защиты оставшихся в Иране итальянцев и наших национальных интересов. Посольство продолжит свою работу из Баку", - подчеркнул Антонио Таяни.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.