Сколько лет потребуется Ирану на восстановление?

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что Ирану после ударов США и Израиля потребуется на восстановление по меньшей мере 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую оценку он выразил в интервью телеканалу ABC News.

В ходе беседы главу государства спросили, как он прокомментирует опасения по поводу того, каким будет следующий этап после завершения военной кампании против Ирана. "Забудьте о следующем [этапе]", - опубликовал его слова корреспондент телеканала при Белом доме Джонатан Карл в X. "Они уничтожены", им понадобится 10 лет для восстановления, добавил американский лидер.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.