Посольство США рекомендовало своим сотрудникам не совершать поездки в Нахчыван

Посольство США рекомендовало своим сотрудникам не совершать поездки в Нахчыванский регион.

Как передает Day.Az, соответствующая информация размещена на сайте посольства США в Азербайджане.

Рекомендация была дана после атаки дронов на Нахчыван со стороны Ирана.

Посольство также сообщило, что в настоящее время режим безопасности посольства США в Баку не изменился, и обычные консульские услуги продолжают предоставляться.

Гражданам США рекомендуется следить за местными новостями о ситуации, избегать многолюдных мест и демонстраций, соблюдать меры безопасности, а при необходимости подготовить план выезда из региона.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.