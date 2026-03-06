США уничтожили лучшую часть иранских ВМС

Соединенные Штаты уничтожили "лучшую часть" иранских ВМС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в штате Флорида американский военный министр Пит Хегсет.

"Всего за несколько дней операции "Эпическая ярость" вы (глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер - прим. ТАСС) и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана", - сказал он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.