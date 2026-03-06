Бельгия осудила удары Ирана по Азербайджану
Бельгия выражает солидарность с Азербайджаном после нападений на Нахчыванскую Автономную Республику.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на посольство Бельгии в Азербайджане.
Отмечается, что посольство решительно осуждает эти атаки, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей и нарушают суверенитет Азербайджана, а также нормы международного права.
"Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в публикации посольства в соцсетях.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
