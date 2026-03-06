Посольство Чехии осудило иранские удары по Нахчывану

Посольство Чехии решительно осуждает атаки на Нахчыван.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Чехии.

"Этот неприемлемый шаг является нарушением безопасности Азербайджана и подрывает региональную стабильность", - отмечается в публикации.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.