Мы сможем добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе

На платформе Baku Network вышел очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", посвященный вопросам культуры, истории и государственности.

Как передает Day.Az, гостем программы стал народный артист Азербайджана, генерал-майор, заведующий кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, бывший начальник Службы военных оркестров Вооруженных сил Азербайджана Юсиф Ахундзаде.

В беседе он подробно рассказал о своем творческом и военном пути, становлении военных оркестров страны после обретения независимости, а также о роли музыки в государственном протоколе и национальной памяти.

Касаясь политической ситуации в регионе, Ахундзаде выразил уверенность в возможности долгосрочного мира на Южном Кавказе.

"Я всегда стараюсь видеть впереди только хорошее. Если каждый будет честно выполнять свое дело, мы сможем добиться настоящей, долгосрочной победы - уже в мирной жизни", - отметил он.

В ходе программы он также поделился воспоминаниями о встречах с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и рассказал о создании военного оркестра лицея имени Джамшида Нахчыванского.

"Когда в 1993 году стало известно, что Гейдар Алиев возвращается в Азербайджан, я сказал министру обороны: срочно нужно создать военный оркестр в лицее. Потому что он обязательно приедет туда", - рассказал Ахундзаде.

По его словам, впоследствии лицеистский оркестр действительно встретил Гейдара Алиева во время его визита.

"Когда я сказал ему об этом, он ответил мне: спасибо", - отметил Ахундзаде.

Представляем полную видеозапись передачи: