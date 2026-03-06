Мы сможем добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе - Юсиф Ахундзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На платформе Baku Network вышел очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", посвященный вопросам культуры, истории и государственности.
Как передает Day.Az, гостем программы стал народный артист Азербайджана, генерал-майор, заведующий кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, бывший начальник Службы военных оркестров Вооруженных сил Азербайджана Юсиф Ахундзаде.
В беседе он подробно рассказал о своем творческом и военном пути, становлении военных оркестров страны после обретения независимости, а также о роли музыки в государственном протоколе и национальной памяти.
Касаясь политической ситуации в регионе, Ахундзаде выразил уверенность в возможности долгосрочного мира на Южном Кавказе.
"Я всегда стараюсь видеть впереди только хорошее. Если каждый будет честно выполнять свое дело, мы сможем добиться настоящей, долгосрочной победы - уже в мирной жизни", - отметил он.
В ходе программы он также поделился воспоминаниями о встречах с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и рассказал о создании военного оркестра лицея имени Джамшида Нахчыванского.
"Когда в 1993 году стало известно, что Гейдар Алиев возвращается в Азербайджан, я сказал министру обороны: срочно нужно создать военный оркестр в лицее. Потому что он обязательно приедет туда", - рассказал Ахундзаде.
По его словам, впоследствии лицеистский оркестр действительно встретил Гейдара Алиева во время его визита.
"Когда я сказал ему об этом, он ответил мне: спасибо", - отметил Ахундзаде.
Представляем полную видеозапись передачи:
