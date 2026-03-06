https://news.day.az/azerinews/1820392.html Pakistan dövləti və ordusu Azərbaycan dövləti və ordusunun yanındadır - Şahbaz Şərif Pakistan dövləti və ordusu Azərbaycan dövləti və ordusunun yanındadır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığı zamanı deyib.
Pakistanın Baş naziri İranın Azərbaycana qarşı hərbi hücumunu və terror aktlarını qınadığını bildirib, bu çətin gündə Pakistan dövləti və ordusunun Azərbaycan dövləti və ordusunun yanında olduğunu qeyd edib, Azərbaycanın Pakistana hər zaman güvənə biləcəyini deyib. Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan-Pakistan dostluğu və qardaşlığının davam edəcəyini vurğulayıb.
