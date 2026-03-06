Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может отправить свои сухопутные войска в Иран. Об этом сообщил журнал Time, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - говорится в материале.

По данным издания, Белый дом может направить сухопутные войска в случае, если власти Ирана сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.