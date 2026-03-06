ОАЭ могут принять неожиданные меры против Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки активов Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в этом государстве Персидского залива", - утверждается в публикации.

По данным издания, этот шаг бы мог "перекрыть одну из важнейших экономических артерий Тегерана", ограничив его доступ к глобальным торговым сетям. Кроме того, это сказалось бы на внутренней экономике Ирана, которая уже затронута войной.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.