Премьер-министр Чехии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

С большой обеспокоенностью воспринял известие об атаке дронов на Нахчыван 5 марта. В ходе этой атаки были нанесены удары по гражданским объектам, включая аэропорт, дроны упали вблизи школы и несколько человек получили ранения.

Данная атака означает грубое нарушение международного права и эскалацию неприемлемого насилия. Этот акт, который Вы справедливо расценили как террористическую атаку, создает серьезную угрозу стабильности и безопасности всего региона.

От имени Правительства Чешской Республики хотел бы заявить о нашем решительном осуждении этой атаки. Мы заявляем о своей солидарности с Азербайджаном и поддерживаем все усилия, направленные на обеспечение безопасности его граждан, а также сохранение мира и стабильности в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".