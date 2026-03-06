Молитва 17-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

7 марта - семнадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:40, а ифтар в 18:53.

Предлагаем вашему вниманию молитву шестнадцатого дня месяца:

"Allahummə əhdini fihi lisalihil-ə-mal. Vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal. Ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-sual. Ya alimən bima fi suduril-aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin".

Перевод:

"О Аллах! Укажи мне в этот день путь к благим деяниям, удовлетвори мои нужды и осуществи мои мечты. О Тот, кто не нуждается в пояснениях и вопросах, кто осведомлено всем, что находится в сердцах обитателей миров, благослови Мухаммада и его пречистое семейство!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.