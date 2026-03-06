Швеция осудила атаку иранских дронов по Нахчывану.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Швеции в Азербайджане в социальной сети Facebook.

"После ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике посольство Швеции выражает полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими. Мы осуждаем эти удары и любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", - говорится в публикации.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.