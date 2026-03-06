Персонал посольства и генконсульства Азербайджана в Иране будет эвакуирован

По поручению Президента Ильхама Алиева, персонал посольства Азербайджана в Тегеране и Генерального консульства в Тебризе будет эвакуирован из Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

"По факту вчерашнего удара беспилотника Президент Ильхам Алиев дал все необходимые поручения, были предприняты дипломатические шаги. При этом меры безопасности Азербайджана всегда находятся на самом высоком уровне.

Когда в непосредственной близости ведутся военные действия и повышается уровень риска, уровень готовности вооруженных сил усиливается, и по этому вопросу даны соответствующие поручения", - сказал министр.

Джейхун Байрамов также отметил, что дальнейшие события будут отслеживаться с особой внимательностью:

"Мы будем ожидать результатов расследования в соответствии с обещаниями Ирана и примем решения, а также предпримем соответствующие шаги".

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.