В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Согласно предупреждению, северо-западный ветер будет наблюдаться в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Хызы, Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань, Нефтчала, Сальян, Кяльбаджар, Лачин, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гянджа, Гёйгёль, Самух, Дашкесан, Гедабей, Горанбой, Нафталан, Евлах, Тертер, Барда, Мингячевир, Ширван, Лерик и Ярдымлы.

Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

