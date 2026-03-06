Эта европейская страна закрывает воздушное пространство

Польское агентство аэронавигации (PAŻP) сообщило о создании в восточных районах страны запретной для полетов зоны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в коммюнике агентства.

По этим данным, запрет на полеты введен по требованию оперативного командования ВС Польши в связи "с необходимостью обеспечения безопасности государства" и будет действовать с 10 марта до 9 июня 2026 года.

Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда, летящие ниже 3 км. Время действия бесполетной зоны - 24 часа в сутки. Исключения делаются для самолетов гражданской и санитарной авиации, которые должны будут получать специальное разрешение для пролета над запретной зоной, говорится в документе PAŻP.