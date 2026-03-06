Абонементные концерты в Баку объединили классическую музыку и мугам

Проведенные абонементные концерты, отличавшиеся интересными и насыщенными программами, завоевали признание слушателей и подарили им незабываемые впечатления.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

7 февраля состоялся концерт под названием "Музыкальный дебют" с участием студентов фортепианного отделения Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Прозвучали произведения из фортепианного наследия таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Ариф Меликов, Фредерик Шопен и Сергей Рахманинов. Студенты факультета фортепиано продемонстрировали хороший уровень исполнительского мастерства.

14 февраля в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Филармонии в рамках проекта "Диалог поколений" была представлена вторая концертная программа. В концерте приняли участие известные представители азербайджанского мугамного искусства - народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженный артист Тайяр Байрамов и их ученики.

21 февраля выступила хоровая группа Заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия, концертмейстеры Л. Багирзаде, М. Залиева и Ф. И. Мухаммедзаде). В программе прозвучали произведения азербайджанских, турецких и узбекских композиторов, а также народные песни. В рамках концерта выступили артисты хоровой группы.

28 февраля состоялся концерт учащихся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, посвященный 8 Марта - Международному женскому дню. В программе были представлены произведения таких авторов, как Франц Шуберт, Иоганн Себастьян Бах, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов, Гара Гараев и Тофиг Гулиев, а также образцы мугама и народной музыки.

В концерте приняли участие инструменталисты Г. Джафарова, Э. Эмрахова, П. Гейдаров, М. Зейналлы, М. Иманова, С. Керимов, А. Мамедзаде, Н. Гасанова, З. Ализаде, М. Гасанов, М. Керимова, Ф. Фараджова, Ф. Зейналлы и Х. Низамзаде. Вокальные номера представили Д. Нифталиев, Н. Нагизаде, Э. Махаррамова и М. Набизаде. Исполнение мугамов сопровождали М. Асадуллаев (тар), Х. Абдуллаев (кяманча) и Р. Дадашов (нагaра). Концертмейстеры - У. Ализаде, Р. Гулузаде, Т. Гусейнова, Р. Закиева и С. Керимова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az