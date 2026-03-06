Более 2 500 человек обратились в Азербайджан для эвакуации из Ирана

По поводу эвакуации из Ирана Азербайджану поступило более 2 500 обращений из более чем 50 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой.

По словам министра, большая часть обратившихся смогла пересечь азербайджанскую сухопутную границу: "Мы, как всегда, не отказываем в помощи иностранным гражданам, оказавшимся в трудной ситуации".

Отметим, что с 28 февраля 08:00 до 5 марта 10:00 из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1317 человек - граждане различных государств.