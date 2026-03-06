В УМК внесли ясность в вопрос о возможном переносе даты хаджа из Азербайджана
Дата хаджа из Азербайджана откладывается?
"В связи с произошедшими событиями перенос даты паломничества из Азербайджана не ожидается".
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.
По его словам, дата хаджа является фиксированной и не меняется: "В повестке нет ничего, связанного с войной, процесс продолжается в обычном режиме. Война также не повлияла на процесс регистрации. Случаев отказа от хаджа не зафиксировано, напротив - каждый день поступают новые обращения".
Стала известна дата первого рейса паломников
Вюсал Джахангири также сообщил, что уже заполнено более 85% квоты: "Первый рейс будет выполнен 17 мая. Первая группа паломников будет состоять из 180 человек".
Напомним, в 2026 году, в сезон хаджа стоимость пакета для одного человека определена в размере 6100 долларов США.
Необходимые документы:
Заграничный паспорт (срок действия не менее 1 года);
Копия удостоверения личности;
2 цветные фотографии размером 5 × 5 см на белом фоне (для женщин - в темном хиджабе);
Медицинская справка о состоянии здоровья.
