Пакистанское государство и армия находятся рядом с Азербайджанским государством и армией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Пакистана заявил, что осуждает военное нападение и террористические акты Ирана против Азербайджана, подчеркнул, что в этот трудный день Пакистанское государство и армия находятся рядом с Азербайджанским государством и армией, отметил, что Азербайджан всегда может полагаться на Пакистан. Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что азербайджано-пакистанская дружба и братство будут продолжаться.