MEDİA опровергло фейк о размещении тяжелого вооружения на границе с Ираном

Распространяемая в социальных сетях информация о якобы размещении на государственной границе Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран тяжелого вооружения, принадлежащего Азербайджанской армии, является преднамеренно искаженной информационной манипуляцией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

"Данное видео, отражающее процесс перемещения военной техники в январе этого года, с помощью направляющих формулировок представляется как новый "факт" с целью введения общественности в заблуждение.

Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации, направленные на создание паники путем манипулирования информацией на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке.

Напоминаем, что распространение информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджана, военного вооружения, боеприпасов или военной техники влечет за собой уголовную ответственность.

На фоне напряженности в регионе публикация в социальных сетях неточной и не имеющей известного источника информации повышает риск дезинформации и направлена на создание замешательства в обществе.

Субъекты медиа должны проявлять высокий профессионализм в отношении информационного потока в социальных сетях, ссылаться исключительно на официальные источники и не тиражировать контент сомнительного происхождения и манипулятивного характера", - говорится в заявлении.