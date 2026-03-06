Бельгия решительно осудила атаку иранских дронов по Нахчывану.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X заместитель премьер-министра Бельгии и министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Максим Прево.

"Бельгия решительно осуждает совершенный вчера удар беспилотника по аэропорту Нахчывана, в результате которого были ранены мирные жители и повреждена гражданская инфраструктура. Я выражаю полную солидарность с правительством и народом Азербайджана.

Каждая новая эскалация со стороны Ирана еще больше подрывает перспективы возвращения к стабильности. Мы призываем к немедленной сдержанности и полному соблюдению международного права", - написал он.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.