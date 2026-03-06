Израиль уничтожил подземный бункер Хаменеи

Израильская армия уничтожила подземный бункер Верховного лидера Али Хаменеи в Иране.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации ЦАХАЛ, подземный бункер бывшего верховного лидера Ирана был уничтожен сегодня утром израильскими ВВС.

Армия отмечает, что около 50 истребителей сбросили на объект 100 бомб. Бункер располагался под иранским "комплексом руководства" в Тегеране, простирался вдоль нескольких улиц и состоял из "многочисленных входов и помещений для сбора высокопоставленных членов иранского террористического режима".

Сообщается, что подземный бункер был построен под комплексом и представлял собой защищенное аварийное сооружение, предназначенное для управления войной под руководством Хаменеи. Однако он был уничтожен в результате удара, прежде чем успел им воспользоваться.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.