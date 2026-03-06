НАТО назначило нового спецпредставителя генсека по Кавказу и Центральной Азии

НАТО назначило нового специального представителя генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии

Как сообщает Day.Az, им стал Кевин Хемилтон.

"Я рад присоединиться к НАТО в качестве заместителя помощника Генерального секретаря по партнерствам и специального представителя Генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии", - написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее Хемилтон был послом Канады в Турции (с одновременной аккредитацией в Азербайджане и Грузии), а также послом в Румынии, Болгарии и Молдове. Работал директором по международной безопасности в Global Affairs Canada, отвечал за отношения с НАТО, трансатлантическую безопасность и политику по контролю над вооружениями.