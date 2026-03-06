Армия Израиля призвала жителей на востоке Ливана к эвакуации

Армия обороны Израиля распространила новое масштабное предупреждение об эвакуации для гражданского населения перед авиаударами по позициям "Хезболлы" в долине Бекаа на востоке Ливана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Times of Israel.

"Срочное предупреждение жителям региона Бекаа, в особенности жителям сел Наби Чит, Хадер, Сараин аль-Фовка и Сараин ат-Тахта. Деятельность "Хезболлы" в регионе вынуждает нас применять силу, нанося удары по её военной инфраструктуре. Мы не намерены причинять вам вред", - заявил представитель Армии обороны Израиля полковник Авихай Адраи.

Он предупредил, что каждый, кто находится рядом с членами "Хезболлы", их объектами или оружием, подвергает риску собственную жизнь и жизнь членов своей семьи.

"Мы сообщим вам, когда будет безопасно вернуться в ваши дома", - добавил Адраи.