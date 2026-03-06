https://news.day.az/politics/1820385.html Депутаты парламента Азербайджана посетят Латвию Председатель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Латвией Камран Байрамов и члены группы Фазиль Мустафа и Севиль Микаилова 9 марта совершат визит в столицу Латвии Ригу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.
Депутаты парламента Азербайджана посетят Латвию
Председатель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Латвией Камран Байрамов и члены группы Фазиль Мустафа и Севиль Микаилова 9 марта совершат визит в столицу Латвии Ригу.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.
Отмечается, что в рамках визита планируется проведение обсуждений по развитию межпарламентского сотрудничества и расширению двусторонних отношений. Кроме того, планируется ряд встреч с латвийскими коллегами.
Визит продлится до 13 марта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре