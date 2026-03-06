В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска «Начального курса коммандос»

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие поздравили выпускников, успешно окончивших курс. Было отмечено, что в результате интенсивных тренировок, проведённых в ходе курса, повысился уровень профессиональной подготовки военнослужащих, были освоены современные методы ведения боя в любых условиях для противодействия потенциальным угрозам.

Успешно окончившие курс выпускники произнесли "Клятву коммандос". Затем отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню.

В заключение под звуки марша состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.