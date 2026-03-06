Пропуск грузовиков через границу Азербайджана и Ирана возобновлен

Как сообщалось, в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №66 от 5 марта 2026 года был временно приостановлен въезд и выезд (в том числе транзит) через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

Согласно информации, в настоящее время начат пропуск через пункты пропуска на государственной границе Астара, Билясувар и Джульфа грузовых автомобилей, принадлежащих Азербайджанской Республике и возвращающихся из Ирана в Азербайджан, а также грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран и возвращающихся из Азербайджана в Иран.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.